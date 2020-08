Une femme ouvre le feu devant le commissariat de Nice avant d’être neutralisée – vidéo

Ce mercredi 12 août, vers 13h40, une femme a interpellé deux policiers et a braqué une arme dans leur direction, relate France Bleu. Les faits ont eu lieu sur la place Saetone dans le centre-ville de Nice, non loin de la gare et de l'avenue Jean Médecin.

«Tire, j'ai rien à perdre», a-t-elle crié, selon un restaurateur de la place.

Les agents se sont mis à l'abri derrière une voiture, mais la femme, âgée d'une cinquantaine d'années et au crâne rasé, a tiré trois coups de feu en l'air.Des renforts arrivent

Des policiers municipaux et nationaux sont intervenus pour la maîtriser, sans difficultés, vers 13h47.

Elle avait utilisé une arme de type Beretta avec des cartouches à blanc.

Selon Nice-Matin, elle a été placée en garde à vue dans l'attente d'un examen psychiatrique.

Vidéo des faits

Le député LR des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a salué le courage des policier en partageant une vidéo de la scène.