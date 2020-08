«Le port du masque ne sert absolument à rien», lance une conseillère municipale à Nice, causant une polémique

Sylvie Bonaldi, une conseillère municipale écologiste de Nice, a généré une large polémique en publiant sur les réseaux sociaux, le 11 août, un message affirmant que le port du masque ne servait «absolument à rien». Car «le virus est beaucoup plus petit que les mailles des masques».

Selon l’élue, dont le post a depuis été supprimé, ce geste sert à «mesurer la soumission du peuple» et à le «manipuler car cela fait penser que nous sommes en permanence face à un danger».

«En réalité, beaucoup de personnes sont testées positives mais asymptomatiques, certaines sont des faux positifs et c’est grave car certains tests positifs peuvent être lourds de conséquence», a encore écrit l’élue. Le message n’a pas tardé à susciter des réactions.

Je demande à @JM_Governatori @JulietteChesnel de se désolidariser et de présenter des excuses suite aux propos dangereux et totalement en décalage avec la réalité de @SylvieBonaldi Conseillère Municipale membre de @NiceEcologique

Ces affirmations peuvent mettre des vies en danger pic.twitter.com/MzywejPI8l — Anthony Borré (@anthony_borre) August 12, 2020

​Ainsi, le directeur du cabinet du maire de Nice, Anthony Borré, a rapidement réagi à ce commentaire controversé en pointant son «irresponsabilité», relate France 3. Il a demandé à des élus écologistes «de se désolidariser et de présenter des excuses suite aux propos dangereux et totalement en décalage avec la réalité de Sylvie Bonaldi». Et d’ajouter que «ces affirmations peuvent mettre des vies en danger».

D’autres écolos prennent leurs distances

Juliette Chesnel-Le-Roux, l’une des personnes apostrophées dans le tweet de M.Borré, a répondu: «Bien évidemment, nous incitons nos concitoyens à respecter les gestes barrières et le port du masque.» En soulignant: «Nice Écologique apporte son soutien aux soignants».

Bien évidemment, nous incitons nos concitoyens à respecter les gestes barrières et le port du masque. Rappelez vous que je faisais partie des rares élus à faire la distribution des masques mis à disposition par la ville de Nice. Nice Écologique apporte son soutien aux soignants. https://t.co/6AR1Tw1SFU — Juliette Chesnel-Le Roux (@JulietteChesnel) August 13, 2020

​Jean-Marc Governatori, le président de «Nice Écologique» au sein du conseil municipal, a pour sa part regretté, devant la caméra de France 3, cette prise de position individuelle, tout en soulignant que les échanges d'idées doivent être préservés. «Nous ne partageons pas la position de Mme Bonaldi. Nous nous en tenons aux règles sanitaires.»



Désolée si je choque des soignants. Je me suis mal exprimée. Je ne suis pas contre le port du masque en milieu clos, confiné, je suis contre l'obligation en extérieur et le fait de ne pas laisser le citoyen seul juge. — Sylvie BONALDI (@SylvieBonaldi) August 13, 2020

Mme Bonaldi s’est dit choquée par les réactions soulevées par son post mais n’a pas souhaité s’exprimer sur France 3. Elle a cependant répondu sur Twitter: «Désolée si je choque des soignants. Je me suis mal exprimée. Je ne suis pas contre le port du masque en milieu clos, confiné, je suis contre l'obligation en extérieur et le fait de ne pas laisser le citoyen seul juge.»

​