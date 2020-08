La deuxième vague «n’a aucun rapport avec ce que l'on a vu en mars-avril», affirme Karine Lacombe – vidéo

Invitée ce matin sur France Inter, le Pr. Karine Lacombe, chef de service maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, a parlé de la deuxième vague du coronavirus que les autorités sanitaires françaises craignent face à la récente augmentation des cas.

Selon elle, la deuxième vague du Covid-19 est déjà présente:

«Une deuxième vague a commencé fin juillet, mais n'a aucun rapport avec ce que l'on a vu en mars-avril».

Pr Karine Lacombe (.@LacombeKarine1) : "On a un frémissement des augmentations des hospitalisations. Sur l'Île-de-France, les derniers chiffres sont plutôt stables. Mais on reste extrêmement vigilants, avec la rentrée, le retour des vacanciers." #le79Inter pic.twitter.com/9yFLBRkvTX — France Inter (@franceinter) August 24, 2020

Elle s’est toutefois montrée plutôt rassurante quant à cette deuxième vague, bien qu’il y ait «un frémissement des taux d'augmentation d'hospitalisations sur la fin de la semaine dernière»:

«C’est un focus sur un groupe hospitalier. Si on élargit sur toute l'Île-de-France, les chiffres sont plutôt stables», a-t-elle insisté.

Le point sur l’épidémie en France

Selon les chiffres annoncés le 23 août par l’agence Santé publique France (SPF), le pays déplore 30.513 morts des suites du coronavirus pour 242.899 cas confirmés.

Dimanche 23 août, 4.897 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés en 24 heures, ce qui représente le niveau quotidien le plus élevé depuis la fin des deux mois de confinement, en mai.

Face à cette hausse inquiétante, les autorités sanitaires et le gouvernement craignent une deuxième vague susceptible de faire de nouveau tanguer le système hospitalier et l'économie. La ministre du Travail Élisabeth Borne a annoncé le 18 août à l'issue d'une visioconférence avec des représentants syndicaux et patronaux que le port du masque sera obligatoire dans les entreprises à partir de septembre, y compris dans les open spaces.