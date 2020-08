Le directeur général de Bonduelle est mortellement fauché à vélo à Lille

Le directeur général de la société Bonduelle Prospective et Développement, Jérôme Bonduelle, a trouvé la mort à Lille dans la nuit de vendredi à samedi alors qu’il circulait à vélo et a été fauché par un véhicule. Il est décédé sur place. Le chauffard aurait été interpellé ce matin selon les informations de France 3 et La Voix du Nord.