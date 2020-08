«Notre texte n’a rien de raciste»: les excuses de Valeurs actuelles auprès de Danièle Obono

Collier de fer au cou et un plongeon dans l’époque de l’esclavagisme: Danièle Obono, faite protagoniste d’un récent épisode du roman de fiction de Valeurs actuelles, a reçu les excuses de l’hebdomadaire. Dans un long communiqué, il insiste tout de même sur le caractère non raciste de son texte et donne les motivations pour son choix de personnage.