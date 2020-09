La fiente d’oiseau, une nouvelle ruse des pickpockets qui se répand en France

Une ruse peu ordinaire, et peu ragoûtante, pour dérober des objets gagne en popularité dans l'ouest de la France. Des malfaiteurs aspergent leurs victimes d’un liquide ressemblant à de la fiente d’oiseau et, en proposant d’aider pour nettoyer la tâche, volent entretemps des biens, selon Sud Ouest.

Plusieurs vols effectués à la technique dite de la tache ont été observés dans des villes de l’ouest de la France, notamment à La Rochelle ou encore autour de Saint-Nazaire et Pornic, relate Sud Ouest et 20 Minutes. Il s’agit d’une méthode peu ragoûtante pour laquelle les malfaiteurs ont recours à du liquide qui ressemble à de la fiente d’oiseau pour détourner l’attention des victimes.

Ainsi, des individus aspergent ce liquide, verdâtre et nauséabond, sur la tête ou un vêtement d’une personne. Les pickpockets opèrent souvent en binôme. Alors qu’un d’entre eux propose à la victime de l’aide pour nettoyer la tâche, son complice dérobe des objets de valeur.

Escrocs expérimentés

Le commissariat de La Rochelle a appelé les habitants à la vigilance face à ce genre d’incidents répétitifs. Les forces de l’ordre précisent qu’il s’agit de pickpockets aguerris, leurs victimes ne se rendant pas compte du vol tout de suite.

«Je me suis aperçu, plus tard, que mon collier en or, supportant une croix cathare, également en or, avait disparu. Je n’ai rien vu venir, ni rien senti lorsqu’il me l’enlevait», a confié une habitante de Figeac (Lot) auprès du site d'information en ligne Actu.fr.

Suspects recherchés

La gendarmerie a diffusé la description du couple suspecté d’opérer en Loire-Atlantique. Il s’agit d’un homme et d’une femme âgés environ de 35 ans. L’homme mesure près de 1,75 m et parle avec un accent, alors que sa complice est de 1,55 m et a les cheveux ondulés et le teint mat.