Une violente bagarre générale a lieu dans le centre-ville du Mans – vidéos

La police est intervenue dans la nuit du vendredi au samedi 5 septembre pour arrêter une bagarre entre des dizaines de jeunes dans le centre-ville du Mans. Pris pour cible par des jets de pierres et de bouteilles, les fonctionnaires ont eu recours à des gaz lacrymogènes. Personne n'a encore été interpellé.

Vers minuit et demi les policiers manceaux ont été appelés pour une rixe ayant éclaté entre des jeunes devant le Café Crème situé dans le centre-ville du Mans, rapporte Ouest-France.

Des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux.

ça part de la tt le bordel d’hier pic.twitter.com/hZiTDEUBie — Le M (@noaaamann) September 5, 2020

Il est possible d’y voir plusieurs dizaines de jeunes jeter des chaises et des tables sur les portes et les clients du café.

La police a été accueillie avec des jets de pierres et de bouteilles. Pour rétablir l'ordre les fonctionnaires ont utilisé des gaz lacrymogènes.

Deux jeunes ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier du Mans par les pompiers.

Aucune mise en garde à vue n'a encore eu lieu.