Benalla a rencontré secrètement un chef d’État africain avec un membre de l’Élysée, révèle Mediapart

Alors qu’il était en déplacement à Paris, le nouveau Président de Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoco Embaló, a rencontré l’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, dans la chambre d’un palace voisin de la tour Eiffel, le Sofitel Baltimore, le 28 mai dernier, relate Mediapart le 7 septembre.

«Benalla, c’est un jeune que je connais depuis des années»

M.Benalla n’était pas seul. Il était accompagné par Ludovic Chaker, premier secrétaire général du mouvement En marche! en 2016 et membre actuel de l’état-major particulier de l’Élysée. M.Chaker est également ancien militaire du 44e régiment d’infanterie et réputé proche des milieux du renseignement, détaille Mediapart.

Le Président de Guinée-Bissau a confirmé au media que la rencontre avec Alexandre Benalla et Ludovic Chaker avait bien eu lieu. Il n’a toutefois pas fourni de détails sur les discussions.

«Benalla, c’est un jeune que je connais depuis des années […]. Chaker, je le connais depuis longtemps. Il était dans la République en marche», a raconté le général Embaló, élu en décembre dernier.

Une visite «amicale»

M.Embaló a qualifié cette visite de purement «amicale». Par ailleurs, il surnomme Alexandre Benalla et Ludovic Chaker «mes jeunes frères».

«J’avais le Covid, qui a failli me tuer. Quand j’étais malade, s’ils n’étaient pas passés me voir, j’aurais été fâché», a ajouté Umaro Sissoco Embaló.

Selon le Président bissau-guinéen, M.Benalla ne s’était pas présenté comme un émissaire d’Emmanuel Macron.

L’Élysée n’aurait pas été informé

D’après les informations de Mediapart, la cellule diplomatique de l’Élysée n’était pas au courant de la rencontre en question, «ni en amont ni en aval».

Contactée, la présidence de la République n’a pas répondu aux questions du media.

Quant à Ludovic Chaker, sollicité par l’intermédiaire de son avocat Samuel Sauphanor, il n’a pas commenté non plus ces informations. Également contacté, Alexandre Benalla n’a pas répondu.

Une rencontre entre Embaló et Sarkozy

Le général Embaló a aussi rencontré cette année Nicolas Sarkozy, rappelle Mediapart qui a joint Kamel Benali, présent lors de cette entrevue, qui se présente comme l’intermédiaire de groupes industriels et d’autorités étrangères, «basé en Irak», et actif également «en Afrique subsaharienne et en Centrafrique».

M.Benali affirme voir «régulièrement» Alexandre Benalla, et le connaître «depuis bientôt dix ans».

«Je l'ai connu quand il a démarré dans la sécurité, il est de la même ville que moi. Sa femme est la meilleure amie de ma femme. C'est un petit frère, j'ai toujours été là pour lui, bien avant qu'il ne soit connu», a-t-il dit.

M.Benali explique avoir été invité au rendez-vous avec M.Sarkozy par son «ami» le Président Embaló. Il évoque «une rencontre amicale, une prise de contacts» avec l'ex-Président français, «à l'initiative de Me Robert Bourgi».

«M.Sarkozy était passé à titre amical. Quand il était Président, j’étais ministre d’État. On avait des très bons rapports», a expliqué à Mediapart le général Embaló.