Renaud Muselier compte déposer un référé contre les nouvelles mesures de restriction à Aix-Marseille

Se lançant dans l'arène judiciaire, le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a annoncé le dépôt d'un référé en justice pour empêcher la fermeture des bars et des restaurants.

«J'invite le préfet à respecter scrupuleusement la loi car je déposerai dès demain, avec des restaurateurs et des cafetiers, un recours en référé liberté devant le tribunal administratif de Marseille contre tout acte restreignant l'exercice de la liberté d'entreprendre, d'industrie et du commerce de façon disproportionnée», a prévenu jeudi soir Renaud Muselier.

Son annonce est survenue après une succession de réactions outrées des élus de tous bords, de Marseille et de sa région, aux annonces d'Olivier Véran mercredi.

«Une catastrophe» pour la maire LR d'Aix-en-Provence Maryse Joissains, «des décisions qui manquent de discernement», pour le maire PCF de Martigues Gaby Charroux, «contradictoires et incohérentes» pour le député de Marseille et chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon.

«Une nouvelle fois, notre territoire est montré du doigt», a protesté le premier adjoint à la mairie de Marseille Benoît Payan, en s'exprimant au nom de la maire Michèle Rubirola, en convalescence après une opération. Fustigeant un «affront», il a réclamé un report de 10 jours de la décision de fermer bars et restaurants.

La demande a été appuyée par la présidente LR de la métropole Aix-Marseille, candidate malheureuse à la mairie de Marseille, Martine Vassal.

Restrictions et exceptions

Mercredi, le gouvernement avait annoncé, sans concertation préalable avec les collectivités, la fermeture dès samedi à Aix-Marseille et en Guadeloupe des bars, des restaurants et des établissements recevant du public, à l'exception de ceux ayant un protocole sanitaire strict comme les théâtres, musées et cinémas.

Ces deux zones géographiques sont désormais en «alerte maximale», dernier niveau avant l'état d'urgence sanitaire, selon le nouveau classement des autorités.