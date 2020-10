Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en France chute de plus de moitié en une journée

Après les lourds chiffres de samedi et dimanche où respectivement 32.427 et 29.837 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés dans le pays, ce nombre a connu une forte baisse, tombant à 13.243, indique Santé publique France ce lundi 19 octobre.

Avec ce nouveau chiffre, le nombre total de contaminations recensées depuis le début de l’épidémie a atteint 910.277.

Dans le même temps, dans les dernières 24 heures, la maladie a ôté la vie à 146 personnes, 85 hier. Le bilan de l'épidémie s’élève désormais à 33.623 morts.

Pour la première fois depuis le 12 juin, le nombre de patients hospitalisés en raison du virus a dépassé les 11.000. Dans les services de réanimation, la France est désormais au-dessus des 2.000 lits occupés, une situation inédite depuis le 17 mai, constate l'agence de presse Reuters.

Face à la deuxième vague de l'épidémie, un couvre-feu est en vigueur depuis vendredi minuit et pour quatre semaines, au moins en Île-de-France et dans huit métropoles (Aix-Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Étienne et Rouen) afin de tenter d'éviter une saturation des capacités hospitalières.