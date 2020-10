Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en France en 24h frôle les 50.000

Après les 47.637 cas enregistrés la veille, Santé publique France fait état ce vendredi de 49.215 nouvelles contaminations au Covid-19 et 545 morts.

La France a enregistré ce vendredi 30 octobre 49.215 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures, comme le montrent les chiffres publiés par l'agence Santé Publique France.

Une nombre journalier qui reste proche du record des 52.010 atteint dimanche dernier. Jeudi, il s'élevait à 47.637.

Le bilan de l'épidémie s'établit à 36.565 morts, contre 36.020 hier, soit 545 nouveaux décès en une journée, selon les données fournies par SPF.

Le taux de positivité des tests a grimpé à 20%, contre 19,4% la veille.

Reconfinement en France

Pour endiguer la propagation du virus, les autorités françaises ont réintroduit un confinement dans le pays à partir de ce vendredi 30 octobre minuit et jusqu'au 1er décembre. Si les écoles et lycées restent ouverts, les bars et restaurants ont fermé leur portes. Par ailleurs, pour quitter son domicile, il faut de nouveau avoir une attestation.