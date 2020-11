Macron met la pression sur les laboratoires qui «n’ont pas envie» d'assurer l'accès mondial à leur vaccin

Emmanuel Macron a accordé un entretien à la revue Le Grand Continent en évoquant la nécessité d'assurer un accès mondial aux vaccins contre le coronavirus et notamment aux pays en voie du développement.

«Cela veut dire qu’aucun des laboratoires qui développera le vaccin ne se mettra en situation de bloquer l’accès à d’autres laboratoires de production, y compris en surdose, pour les pays en voie de développement», a-t-il indiqué.

Le chef de l'État a dit ne pas savoir si «on va gagner cette bataille». Et d’expliquer:

«Parce que très clairement je ne suis pas sûr que tous les pays aient envie de s’engager là-dedans. On verra si la Chine est prête, si c’est elle qui découvre le vaccin, si la Russie est prête, si les États-Unis sont prêts avec la nouvelle administration, ce n’était pas sûr avec la précédente, enfin l’actuelle, et on verra ce que font les entreprises», a-t-il indiqué.

«Il aura beaucoup à perdre à mal se comporter»

Le Président a ajouté que «quoi qu’il arrive, ce que nous avons fait crée un cadre commun avec tous les acteurs importants autour de la table: un tiers de confiance qui est l’OMS, des mécanismes de coopération, une pression des pairs. Et donc nous avons le maximum de chances pour que quand il y aura quelque chose, si l’un de ces acteurs se comporte mal, il aura beaucoup à perdre à mal se comporter.»

M.Macron a précisé qu’il s’agissait du programme Act-A lancé pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le Covid-19, ainsi que du mécanisme COVAX visant à fournir à tous les pays des vaccins.

«Vous verrez, nous allons avoir beaucoup de polémiques sur ce sujet. D’abord parce qu’il va y avoir une diplomatie du vaccin, c’est-à-dire que chacun va vouloir brandir son drapeau en disant "c’est moi qui l’ai trouvé". Donc il y aura un effet de précipitation sous la pression des opinions publiques pour très vite dire "on a le bon vaccin"».

Macron appelle à «être très vigilant»

Le chef de l’État a appelé à «être très vigilant là-dessus» et à «faire attention»: est-ce que toutes les règles scientifiques auront été suivies?

«Ce sont nos scientifiques d’État qui peuvent le dire et ceux de l’OMS, parce qu’ils n’ont pas de conflit d’intérêts. N’oublions jamais ce qu’on a bâti: l’État est le garant de l’intérêt général. Cela ne se délègue pas. Et là les États ont un rôle à jouer», a-t-il conclu.