BFM TV assure détenir la date de réouverture des petits commerces dans le pays

La réouverture des commerces dits «non essentiels» le 28 novembre devrait être annoncée par Emmanuel Macron, selon BFM TV.

Comme l’indique la chaîne, ce fait sera conditionné au respect d’un nouveau protocole sanitaire qui a été présenté ce 20 novembre aux représentants des commerçants réunis à Bercy.

Une jauge d'accueil prévue

BFM TV précise que ce nouveau protocole sanitaire imposera une jauge d'accueil d'une personne pour huit mètres carrés de surface contre quatre mètres carrés avant le reconfinement, y compris dans les hypermarchés. De plus, la mise à disposition de gel hydroalcoolique demeure obligatoire, ainsi que le marquage au sol et l'installation de plexiglas.

Quant aux surfaces de plus de 400 mètres carrés, elles auront une obligation de contrôle à l’entrée de leur magasin. Le média ajoute que les horaires pourront être élargis et l’ouverture le dimanche sera possible.

De plus, toujours d’après BFM TV, les prises de rendez-vous ne seront pas obligatoires, mais conseillées lorsque cela est possible.

Le protocole sanitaire, qui doit être validé par le conseil scientifique la semaine prochaine, invite également les magasins à faire la promotion de l’application TousAntiCovid par de l’affichage.

L’importance de décaler le Black Friday

La réouverture des petits commerces était conditionnée au report d'une semaine du Black Friday prévue le 27 novembre, soit au 4 décembre. Le ministre de l'Économie a demandé le 18 novembre aux acteurs de la distribution de reporter cette opération promotionnelle.

Auparavant, le gouvernement prévoyait la possibilité d'une réouverture mardi 1er décembre, si l'épidémie de Covid-19 continuait d'évoluer favorablement.