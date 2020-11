Un gendarme hors service roué de coups après avoir indiqué sa profession

Un gendarme en repos et en civil, âgé de 24 ans, a été violemment agressé sur le parking de la zone commerciale de la commune de Claira, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, rapporte L’Indépendant.

Selon ses informations, le jeune homme et sa compagne ont été abordés par deux individus qui leur auraient reproché d’avoir abîmé la portière de leur voiture. Le militaire a ensuite deviné qu’il s’agissait probablement d’une escroquerie au rétroviseur.

Les mis en cause écroués

La discussion a dégénéré lorsque le gendarme a indiqué sa profession. Les deux inconnus l’ont soudainement roué de coups de poing, le frappant à la tête notamment, le blessant au visage et lui cassant une dent, avant de prendre la fuite.

Une enquête aussitôt ouverte a permis d’identifier et d’interpeller les suspects, domiciliés dans le secteur. Les mis en cause ont été placés en garde à vue, déférés au palais de justice et écroués dans l’attente de leur jugement en comparution immédiate.