Deux camionnettes marocaines en surcharge de 7 tonnes interceptées sur l’A20 en France - photo

Deux fourgons marocains ont été interceptés sur l’A20 au niveau de l’échangeur de Caussade, direction Montauban, à cause d’une surcharge de sept tonnes, informe La Dépêche. Les deux chauffeurs ont respectivement payé des amendes de 630 et 360 euros, et déchargé une partie de leur cargaison avant de reprendre la route en direction du Maroc.