Covid-19: avec le vaccin quels pronostics pour 2021 ?

«La science, ce n’est pas l’omniscience.» Interviewé par BFM TV, Philippe Juvin chef des urgences à l’hôpital européen Georges-Pompidou, revenait sur les zones d’ombre qui entourent les tout nouveaux vaccins à ARN messager qui entrent en scène dans la lutte contre le Covid-19.

Manque de recul, notamment quant aux effets secondaires –propres à «tous les médicaments», temporise-t-il– ou encore à la durée de l’immunité qu’ils procurent, l’anesthésiste-réanimateur parisien estime que la vaccination est à terme «la seule solution» pour «s’en sortir»

Selon lui, quelqu'un qui «est très à risque de développer une forme très grave et de mourir du Covid entre maintenant et le jour où le vaccin qu'on attend arrive, a peut-être intérêt à se faire vacciner dès maintenant avec un vaccin ARN messager».

Bénéfice «patent» contre risques «hypothétiques»

En somme, dans la balance bénéfice-risques, la forte létalité du virus chez les malades âgés ou présentant des comorbidités, les potentiels effets secondaires d’un vaccin ne pèsent pas lourd aux yeux du médecin. Une approche qu’embrasse le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’Institut de santé globale à la Faculté de médecine de l’université de Genève.

Face à une mortalité «qui avoisine celle qu’on a connue pour le virus du SRAS» chez les patients de plus de 50 ans affectés de comorbidités, ce médecin de santé publique tient à souligner les «énormes bénéfices par rapport aux risques potentiels» que peut alors représenter un vaccin. Une mortalité qui monte en flèche, avec l’âge des patients, comorbidités ou non. Au début de l’épisode pandémique en France, 42% des patients admis en réanimation mouraient.

«Vous avez un bénéfice patent par rapport à des risques hypothétiques qui ne sont pas du tout documentés», insiste le professeur Flahault auprès de Sputnik.

Quant au fait de débuter la campagne de vaccination par les plus âgés, ce qui fait grincer des dents, le professeur Flahault rappelle une «évidence», à savoir que l’«on meurt plus à partir de 70 ans». En somme, qu’une personne âgée puisse décéder dans les semaines qui suivent la vaccination, ce «qui va forcément arriver», sans pour autant qu’il y ait une relation de cause à effet avec l’inoculation d’un vaccin, tient de la «loi de probabilités» selon lui.

Le spécialiste genevois évoque un précédent: la «relation fortuite observée» chez de jeunes vaccinés contre l’hépatite B qui ont développé des scléroses en plaques. Cette maladie ayant plus tendance à se développer «sans cause claire» au sein de la population de jeunes adultes, «les premières victimes elles-mêmes et leurs familles ont pensé que c’était lié à la vaccination. On a pu démontrer que ce n’était pas le cas, mais cela a pris du temps et cela a jeté le discrédit sur le vaccin», insiste-t-il.

En 2001, 700 cas d’affections démyélinisantes (attaquant les gaines protectrices des nerfs) du système nerveux central ont été signalés aux autorités françaises. «Le délai entre la dernière dose de vaccin et l’apparition des symptômes neurologiques allait de un jour à cinq ans (délai médian: soixante jours)», notait à ce sujet un relevé épidémiologique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fin 2002. L’institution internationale avançait alors trois postulats: une «coïncidence», un rôle de «déclencheur» du vaccin chez des «sujets prédisposés» à la sclérose et, enfin, un «lien véritable de causalité».

Quand bien même la troisième hypothèse a-t-elle réfutée par plusieurs études, des décisions de justice ont conclu à un lien de cause à effet en mettant en avant «l’incertitude scientifique» entourant ce vaccin.

«La seule arme» c’est la vaccination

Obligatoire au sein du corps soignant, ce vaccin contre l’hépatite B est brandi comme exemple par le docteur Alexis Hautemaniere. Aux yeux de ce médecin hygiéniste et épidémiologiste exerçant au centre hospitalier d’Avranches-Granville (Manche), la vaccination contre le Covid-19, «il aurait fallu qu’elle soit obligatoire», dans la mesure où «on n’a pas de traitement thérapeutique, on n’a que des traitements symptomatiques», en l’occurrence la réanimation.

S’il existe bien des traitements tels que la dexaméthasone (un anti-inflammatoire) ou les anti-coagulants, afin de contrer les effets de certaines formes graves, «cela n’évite pas la totalité des complications et en particulier la complication ultime qu’est le décès», martèle-t-il.

«Tous les gens à risques ont effectivement intérêt à se faire vacciner, car, aujourd’hui, c’est la seule arme de prévention, sachant qu’on n’a pas d’arme thérapeutique», nous confie le docteur Alexis Hautemanière.

Celui-ci souligne: «Aujourd’hui, tous les vaccins peuvent engendrer une douleur réactionnelle.» Par exemple «un syndrome fébrile, grippal». Quant aux effets secondaires à long terme, là encore la balance bénéfice/risques l’emporte. L’épidémiologiste d’Avranches-Granville évoque ainsi les 58.000 décès causés en France par la maladie en moins d’un an. À ses yeux, difficile d’attendre plusieurs années afin d’observer la survenue d’éventuels effets secondaires.

Face aux rétifs, l’arme pédagogique

Afin de rassurer sur cet aspect, les autorités françaises entendent jouer sur la transparence. Par ailleurs, la campagne de vaccination débutera en janvier 2021, un mois après les premières vaccinations au Royaume-Uni et aux États-Unis. Celles-ci pourraient offrir un premier recul sur les effets secondaires.

«Quand le virus entre dans un établissement de santé ou un foyer, tout le monde l’attrape. Vous pouvez mettre en place toutes les mesures que vous voulez, quand vous fonctionnez en vase clos, tout le monde l’attrape», explique-t-il.

Le médecin appelle à «rester très humble» sur les connaissances à propos du SRAS-CoV-2: «La seule chose que l’on sache, c’est que la seule arme qu’on ait, c’est la vaccination.»

Face à la défiance des Français vis-à-vis de ce nouveau type de vaccin, selon un sondage IFOP pour le Journal du dimanche (JDD), paru fin novembre, 59% d’entre eux seraient réticents à se faire vacciner contre le Covid-19 , il est ainsi capital de faire de la «pédagogie» estime l’épidémiologiste d’Avranches-Granville, or «cela ne se fait pas en une minute trente au JT de 20 h». Il tient ainsi à rappeler certains fondamentaux en termes de biologie, notamment quant au recours à l’ARN messager (ou acide ribonucléique) dans le cadre d’un processus de vaccination. Cette technique sur laquelle se fondent les vaccins du laboratoire Moderna et de l’alliance Pfizer/BioNTech.

Au lieu d’être stimulé via l’injection d’un virus désactivé, le système immunitaire le sera directement par des cellules de l’organisme qui auront-elles-mêmes synthétisé la protéine «Spike» propre à l’enveloppe du SARS-CoV-2. Un phénomène rendu possible grâce à l’injection du «codon génétique» correspondant à cette seule protéine du virus.

Pour le résumer de manière triviale: au lieu d’injecter un virus chimiquement tué sur lequel le système immunitaire se fera les dents, on donne temporairement à l’organisme le code permettant de générer des déguisements de SARS-CoV-2 qui provoqueront cette même réaction immunitaire.

«On ne modifie pas le génome humain, ce n’est pas quelque chose qui va aller se greffer à notre ADN. C’est un morceau d’ARN, qui a un temps de vie dans l’organisme très court, qui va être transcrit en une protéine qui va s’intégrer à la membrane d’une cellule qui va être reconnue comme étrangère par les lymphocytes qui vont déclencher la création d’anticorps», résume le docteur Hautemaniere.

La seule «zone d’ombre» à ses yeux demeure «la qualité de l’extraction du gène pour produire cette protéine». Sur ce point, notre intervenant s’en remet aux chercheurs rappelant que, dans un tel domaine, la confiance –et sa préservation– est capitale. À ce titre, le docteur Hautemaniere ne tarit pas d’éloges quant aux résultats des essais cliniques menés par Pfizer/BioNTech ainsi qu’à propos de ceux du groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca. «Faire des essais sur 40.000 personnes, c’est un bel essai […] Il est dans le “must plus ultra” de ce que l’on peut faire en termes de design d’essais thérapeutiques», insiste l’épidémiologiste.

«Huit personnes ont quand même fait le Covid, mais en revanche il y en a 162 qui l’ont fait dans ce que nous on appelle techniquement le bras placebo. Cela montre que, lorsque vous êtes vacciné, vous avez une réduction par vingt de la "chance" de développer la maladie», relate le docteur Hautemaniere concernant les résultats de l’étude Pfizer/BioNTech.

Les deux laboratoires avancent ainsi un taux d’efficacité de leur sérum avoisinant les 95%, une «performance extraordinaire pour un vaccin», surenchérit le professeur Flahault. S’il salue tout autant les résultats des études des différents laboratoires arrivés en tête dans la course au vaccin, l’épidémiologiste genevois se montre moins catégorique que son homologue français quant à l’obligation de vacciner l’ensemble de la population.

L’ARN messager, une révolution en marche?

«On n’a pas à être catastrophé parce qu’une partie de la population ne veut pas du vaccin», insiste le directeur de l’Institut de santé globale à la faculté de médecine de l’université de Genève, soulignant la défiance des Français à l’égard du principe des vaccins à ARN.

«En soi, si les gens ne veulent pas se faire vacciner, cela ne pose pas un problème énorme. L’OMS avait dit qu’il serait bien que les pays riches n’accaparent pas toutes les doses dès le début et en laissent pour les pays plus pauvres afin que ceux-ci puissent vacciner leurs populations à haut risque. […] Si les 20% de personnes à haut risque dans nos sociétés se faisaient vacciner, on changerait radicalement le pronostic et donc le visage de cette maladie, car elle ne fait pas très peur à tous ceux qui font une forme bénigne.»

En revanche, pour le docteur Hautemaniere, la vaccination n’est pas qu’une question de protection individuelle et la vaccination de masse est à ses yeux une chance à saisir. Au-delà d’atteindre l’immunité collective, «l’épidémie peut carrément disparaître, c’est exactement ce qui s’est passé pour la variole» avec un taux de 70% de vaccination au sein de la population.

Au-delà de la question de la seule vaccination, «s’il continue à tenir ses promesses» ce nouveau type de vaccin à ARN messager «sera une avancée thérapeutique majeure à laquelle on a la chance d’assister», estime le professeur Flahault. Un avis que partage le docteur Hautemaniere.

«L’autre espoir qu’il faut faire comprendre à la population, c’est que ce type de vaccin peut aussi devenir un vaccin contre le cancer: dès que vous isolez une protéine délétère dans votre organisme, vous pouvez en faire un vaccin», développe-t-il.

Mais, pour l’heure, l’épidémiologiste évoque une «troisième vague» en cours, soulignant la recrudescence des cas depuis le 15 novembre et un R0 qui devrait repasser au-dessus de 1. «Il faut s’attendre à une quatrième vague et peut être une vague. L’année 2021 risque d’être une année compliquée», prédit le docteur Hautemaniere.