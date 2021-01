Plus de 247.000 personnes vaccinées en France

Les autorités sanitaires françaises ont annoncé que plus de 247.000 personnes avaient été vaccinées dans le pays depuis le début de la campagne d'immunisation fin décembre.

Plus de 247.000 Français ont reçu une première dose du vaccin depuis le début de la campagne de vaccination en France en décembre, a annoncé ce mercredi 13 janvier la Direction générale de la Santé.

«Depuis le début de la vaccination en France le 26 décembre 2020, 247.167 personnes ont été vaccinées parmi les publics prioritaires définis par les autorités sanitaires», a indiqué la DGS dans un communiqué.

Le 12 janvier, les autorités sanitaires ont fait état de 189.834 personnes vaccinées en France.

Il s'agit des personnes âgées en ehpad ou en unité de soins de longue durée, de soignants, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, de personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées.

«La campagne de vaccination se poursuit et s’ouvrira dès le 18 janvier prochain à l’ensemble des personnes de plus de 75 ans», ajoute la direction.

À l'heure actuelle, l'Île-de-France compte le plus de personnes vaccinées, 50.881, mais c'est en Normandie que leur taux est le plus important, 570 pour 100.000 habitants contre 417 en Île-de-France, précise le communiqué.

Le 10 janvier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé la mise en place d’une ligne téléphonique et d’un site Internet à partir du 14 janvier afin que les habitants puissent prendre rendez-vous dans un centre de vaccination.