Le nombre des patients hospitalisés et en réanimation en légère baisse en France

Le nombre de patients hospitalisés et en réanimation reste élevé (au niveau de 27.000 et 3.000 respectivement), mais une légère baisse est pourtant observée par rapport au bilan de vendredi, selon les chiffres fournis par Santé publique France.

L'agence Santé publique France a fait état de 27.242 malades du Covid-19 hospitalisés en France ce samedi 30 janvier. Ainsi, la courbe est légèrement descendante comparé au bilan de la veille (27.308 patients hospitalisés). En l'espace des dernières 24 heures, 1.176 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées.

Avec 192 nouvelles admissions en une journée, le nombre des patients en soins intensifs s'élève à 3.103, contre 3.130 la veille.

24.392 contaminations ont en outre été recensées sur cette période.

Depuis le 1er mars 2020, le pays a déploré 53.133 décès dans les hôpitaux, dont 242 morts supplémentaires en 24 heures.

Alors que la campagne vaccinale avance, 1.479.146 personnes ont déjà reçu une dose du vaccin, a déclaré à BFM TV le ministère de la Santé. En 24 heures, 31.991 Français se sont ainsi fait vacciner.

Dans l'espoir d'éviter un reconfinement

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé un durcissement de certaines mesures pour freiner la propagation de l'épidémie sur le sol français. Ainsi, les frontières de la République seront désormais fermées aux entrées et sorties des pays extérieurs à l'Union européenne «sauf motif impérieux, à partir de dimanche 00h00». Un test PCR sera obligatoire pour entrer en France à partir d'un pays membre.

Parmi les mesures intérieures, il s'agit de la fermeture des centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m2 et d'un renforcement des jauges de fréquentation dans toutes les grandes surfaces. En outre, les forces de l'ordre intensifieront les contrôles du non-respect du couvre-feu, de l'organisation de fêtes clandestines et des restaurants fonctionnant clandestinement.