Les centres de vaccination de Cannes ferment leurs portes faute de doses

Cannes s’est dite contrainte de prendre des mesures face aux livraisons insuffisantes de doses de vaccin.

Ainsi, le centre de vaccination du Palais des festivals fermera ses portes mercredi et jeudi «puisque la livraison de vaccins Pfizer dans le département n’est attendue que pour le jeudi 4 février», indique Nice Matin se référant aux autorités de la ville. Par ailleurs, celui du Palais des victoires restera fermé «jusqu’à ce que des quantités suffisantes soient acheminées».

La situation en chiffres

La mairie explique avoir dû tout recalculer et reprogrammer afin que tout le monde ait «sa deuxième dose en temps et en heure… sauf en cas de nouvelle baisse de dotation».

Cependant, la ville tient à souligner que «tous ces rendez-vous avaient été pris en accord avec l’État sur la base des informations données à la commune par le Ministère, et conformément aux quantités de vaccins alors annoncées».

683 rendez-vous ont dû être reportés. La ville a constaté une chute de dotation de 75% depuis le début de la campagne de vaccination, son nombre passant de 300 à 81 par jour.

Le 26 janvier, les maires des Alpes-Maritimes ont adressé une lettre au ministre des Solidarités et de la Santé demandant «une mobilisation significative pour que les personnes prioritaires de plus de 75 ans puissent être vaccinées le plus rapidement possible».

Les élus disent être «confrontés conjointement à des livraisons de doses dont le volume et la fréquence sont incertains et insuffisants».