Plus de 450 décès dus au Covid-19 supplémentaires enregistrés dans les hôpitaux français en 24 heures

Le nombre de patients hospitalisés en France pour avoir contracté le Covid-19 a réaugmenté ce lundi 8 février pour le deuxième jour d'affilée, tout comme celui des personnes traitées dans les services de réanimation, montrent les chiffres des autorités sanitaires.

Il s'établit désormais à 28.037 pour les hospitalisations, soit une hausse de 343 en 24 heures, et à 3.363 pour les patients en réanimation, soit 91 lits occupés de plus que dimanche.

La France a enregistré 458 décès de plus dans les hôpitaux en 24 heures, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 79.423 morts, qui se répartissent entre 56.040 dans les établissements hospitaliers et 23.383 dans les Ehpad dont les données sont mises à jour les mardis et vendredis.

Le nombre quotidien de cas de contamination, toujours plus faible le lundi, s'est élevé à 4.317.

La campagne de vaccination

D’après les autorités sanitaires, à ce jour 1.866.091 personnes se sont vues injecter la première dose de vaccin contre le Covid-19 depuis le début de la campagne d'immunisation fin décembre.

Quant à la deuxième dose, elle a déjà été inoculée à 79.423 personnes.

Ce lundi 8 février, après avoir reçu une première dose de vaccin AstraZeneca, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit espérer que la France pourrait «dans les 15 jours vacciner l'ensemble des soignants, pompiers et aides à domicile».