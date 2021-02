Les caméras du domicile de Gérard Depardieu, mis en examen pour viols, montrent une rencontre avec une jeune actrice

Une vidéo montrant la première rencontre entre Gérard Depardieu, mis en examen pour viols et agressions sexuelles, et l’auteur de cette plainte, a été visionnée et racontée par Le Parisien. Les images montrent l’acteur effectuer une «pénétration digitale» à la jeune comédienne dans le salon de son domicile avant qu’ils ne montent à l’étage.