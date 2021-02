Le seuil des 30.000 cas journaliers de Covid-19 de nouveau franchi en France

La France a enregistré 31.519 nouveaux cas confirmés de contamination par le coronavirus en l'espace de 24 heures, selon les calculs rapportés ce mercredi par les autorités sanitaires, qui font par ailleurs état de 277 décès liés à l'épidémie supplémentaires.

À titre de comparaison mercredi dernier, le bilan quotidien s'était établi à 25.018 nouvelles infections. D’ailleurs, c’est la première fois depuis mi-novembre que le pays franchit le seuil des 30.000 cas. Alors, le 14 novembre, 34.032 cas de maladie avaient été enregistrés, comme le rappelle le site Worldometer.

La crise sanitaire a désormais causé 85.321 décès dans le pays, d'après les statistiques officielles.

La France recense 3.436 patients en réanimation, un chiffre stable (+1) par rapport à la veille pour cet indicateur clef du degré d'intensité de l'épidémie. Le nombre de patients hospitalisés a diminué de 46 pour s'établir à 25.614 personnes.

Reconfinement de Dunkerque

Ce 24 février, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le reconfinement de la ville de Dunkerque ainsi que celui de la communauté de communes des Hauts de Flandre à partir de ce week-end.

Il a annoncé que dans ces zones, les centres commerciaux de plus de 5.000 mètres carrés, sauf commerces alimentaires et pharmacies, seront fermés. Les magasins qui ne pourront plus accueillir de clients seront tout de même autorisés à effectuer du «click and collect».

Pour rappel, il y a deux jours, des mesures similaires ont été adoptées à Nice et d'autres communes du littoral des Alpes-Maritimes.