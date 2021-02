Un problème «d’islamogauchisme» pointé par près de sept Français sur dix

Depuis que le débat sur l’islamogauchisme a été lancé le 14 février par Frédérique Vidal, la plupart des Français soutiennent ses propos, montre un sondage Odoxa-Backbone consulting pour Franceinfo et Le Figaro. Ainsi, 69% d’entre eux y voient un problème. Une opinion largement partagée à droite et au centre.

Près de sept Français sur dix (69%) estiment qu’il existe un problème «d’islamogauchisme» en France, indique un sondage Odoxa-Backbone consulting pour Franceinfo et Le Figaro publié mercredi 24 février.

Les personnes interrogées dans le cadre de ce sondage pointent l’existence de «complaisances de personnalités et de partis politiques de gauche avec l'islamisme radical ou un refus de prendre des positions fermes contre l'islamisme radical par souci de ne pas "stigmatiser les musulmans"».

L’existence de ce problème a été soutenue presque à l’unanimité par des sympathisants du Rassemblement national (82%), des Républicains (83%) et de La République en marche (80%).

Cependant la gauche est divisée: 63% des sympathisants du Parti socialiste croient à l'existence d'un problème «d'islamogauchisme» contre 50% des sympathisants d’Europe Écologie-Les Verts et 46% des sympathisants de La France insoumise.

Une large majorité de Français soutient Frédérique Vidal

Deux tiers des personnes interrogées (66%) approuvent les propos de Frédérique Vidal sur «l'islamogauchisme [qui] gangrène la société dans son ensemble». Mais ce chiffre diffère en fonction des générations: seulement 46% des 18-24 ans se rangent de son côté contre 78% chez les plus de 65 ans.

Toutefois, la majorité des Français (53%) ont qualifié la démarche de la ministre de «surtout motivée par des raisons électoralistes» pour «capter ou conserver une partie de l’électorat de droite».

Cette enquête a été effectuée en ligne les 23 et 24 février auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.