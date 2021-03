Sanofi a commis une «erreur de débutant» en fabricant son vaccin: une virologue étrille le géant français

Sanofi est en retard dans la course aux vaccins contre le Covid-19. Un contretemps qu’une virologue française associe à une «vraie erreur technique», proche de celle d’un «débutant».

La virologue Marie-Paule Kieny, présidente du Comité scientifique français sur les vaccins Covid-19, évoque une «vraie erreur technique», proche d'une «erreur de débutant», provoquant le retard de la sortie du vaccin à protéine recombinante de Sanofi, rapporte ce jeudi 4 mars France 2.

Selon elle, le vaccin de Sanofi «contenait en réalité trois fois moins de protéines spicules que ce qu'ils voulaient».

«Quand on fait la cuisine, on utilise une balance. Mais leur balance n'était pas bien étalonnée, si je puis dire. C'est comme si vous pensez que vous pesez des grammes et en fait, c'est des pounds [unité britannique de masse, ndlr], ou quelque chose comme ça», ajoute-t-elle auprès de France 2.

À qui la faute?

Selon Marie-Paule Kieny, cette erreur de dosage est due à l'utilisation d'un kit commercial Elisa que les équipes de Sanofi n'auraient pas validé elles-mêmes.

Cependant, le groupe pharmaceutique français assure avoir trouvé une solution, envisageant de fournir son vaccin d'ici à la fin de l'année, indique un mail adressé à la rédaction de Complément d'enquête.

Pas avant 2022?

Sanofi travaille actuellement au développement de deux candidats vaccins, un vaccin avec adjuvant à base de protéines recombinantes avec GSK et un autre vaccin avec BioNTech à base d'ARN messager.

Le 14 février, le directeur général de Sanofi Paul Hudson a déclaré dans une interview au Journal du dimanche que son vaccin contre le Covid-19, développé en partenariat avec l'américain Translate Bio à partir de la technologie de l'ARN messager, ne serait pas prêt cette année.

Sanofi a annoncé en décembre qu'un autre candidat vaccin, développé avec le laboratoire britannique GlaxoSmithKline, ne serait pas non plus disponible avant le quatrième trimestre de 2021. Des données provisoires d'un essai clinique ont montré des résultats insatisfaisants pour les personnes les plus âgées.