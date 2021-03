Un militaire première classe décède dans la petite rade de Cherbourg après être tombé à l’eau

Après que deux soldats de la Marine nationale sont tombés à l’eau dans la petite rade de Cherbourg, l’un d’eux est décédé, indique un communiqué de presse de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

La Marine nationale adresse ses vives condoleances à la famille, aux proches et aux frères d'armes du matelot Jeff Rotaru de la Compagnie de fusiliers marins Le Goffic, décédé en service au cours d’une patrouille de surveillance en rade de Cherbourg. https://t.co/fdmiYmLW4f pic.twitter.com/okavcR4tUw — Marine nationale (@MarineNationale) March 28, 2021​

Le 27 mars, vers 22 heures, une alerte a été donnée par le sémaphore du Homet et par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Jobourg (CROSS). Le premier militaire a été rapidement repêché, pris en charge par les pompiers et transporté à l’hôpital Pasteur de la ville.

Le second fusilier a été retrouvé inanimé plus tard. Les mesures de réanimation délivrées se sont avérées inefficaces pour le sauver. Ce première classe, Jeff Rotaru, faisait partie de la Compagnie de fusiliers marins Le Goffic, basée à Cherbourg.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l’accident, précise la préfecture.

De «vives condoléances à sa famille, ses proches et ses frères d’armes» ont été présentées par la Marine nationale sur son compte Twitter.

Un autre militaire mort hors service en 2021

Fin février, un soldat français âgé de 22 ans est décédé lors d'une séance au centre d'instruction et d'aguerrissement nautique de la Légion étrangère à Mayotte. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du décès.