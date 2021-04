«Rendez-nous Perpignan la Catalane et notre Castillet»: manifestation contre le nouveau logo de la ville - photos

À l’initiative des deux associations Oui au Pays catalan et Unitat Catalana, plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi 10 avril à Perpignan contre la nouvelle identité visuelle de la ville présentée le 30 mars par le maire Rassemblement national (RN) Louis Aliot.

Environ 250 personnes (selon les forces de l’ordre) manifestent dans les rues de #Perpignan pour exprimer leur inquiétude après le changement de logo de la Ville. Il n’y est plus inscrit « Perpignan La Catalane » mais « Perpignan la rayonnante » pic.twitter.com/GJMmDJRnVm — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) April 10, 2021

Sur le logo, le Castillet a été remplacé par Saint Jean-Baptiste et le slogan «Perpignan la Catalane» par «Perpignan la rayonnante». Le tout sur fond d'écusson sang et or entouré d'un discret liseré bleu blanc rouge. Les membres des associations catalanes s’y opposent.

Le nouveau logo de la ville de Perpignan fait polémique https://t.co/prAk1n68tT pic.twitter.com/er3yeFXYlq — France Bleu (@francebleu) March 31, 2021

«Ce qui nous intéresse c’est la défense de la catalanité de Perpignan. Supprimer cette appellation, cela veut dire pour nous qu’il n’y a pas l’envie de continuer sur une politique catalane pour Perpignan», a signalé à France 3 Jean Paul, président de l'association Unitat Catalana.

«Tout le monde sait que Perpignan est catalane»

Louis Aliot a exposé au Parisien ses propres arguments sur ce changement, invitant les protestataires à se battre plutôt pour le TGV ou l’aéroport.

«C’était la signature imposée par Jean-Paul Alduy et prolongée par son successeur Jean-Marc Pujol [deux anciens maires, ndlr]. Mais c’est un pléonasme. Tout le monde sait bien que Perpignan est catalane. Mais pas seulement. La ville doit rayonner bien au-delà. Il fallait moderniser le blason et rajouter un liseré bleu blanc rouge. Et nous avons laïcisé le Saint Jean-Baptiste en remplaçant la croix par un bâton de berger.»

Pour leur part, les catalanistes réclament une concertation sur le changement de logo.

Une pétition a été lancée et est adressée au maire: «rendez-nous Perpignan la Catalane et notre Castillet».