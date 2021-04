L’ex-ministre de Jacques Chirac délégué à la Ville et à l'Intégration Éric Raoult est décédé ce vendredi 16 avril à l’âge de 65 ans. Il sera enterré au Raincy dont il a été le maire pendant neuf ans jusqu’à 2014.

L'ancien ministre Éric Raoult est mort vendredi à l'âge de 65 ans, à l'hôpital de Saint-Denis, a annoncé son épouse Corinne Raoult à l'AFP.

Son enterrement aura lieu mercredi prochain au Raincy, en Seine-Saint-Denis, dont il a été le maire (UMP puis LR) de 1995 à 2014. Ministre délégué à la Ville et à l'Intégration sous la présidence de Jacques Chirac, entre 1995 à 1997, Éric Raoult a également été député de Seine-Saint-Denis de 2002 à 2012.

Son épouse a indiqué au Parisien que sa mort est survenue non suite au Covid-19 mais en raison de «soucis de santé».

L’eurodéputé RN et ex-LR Thierry Mariani a rendu hommage à Éric Raoult sur Twitter. Il a évoqué «un député courageux» et «un homme profondément généreux et bon» ce qui est, selon lui, «rare en politique».