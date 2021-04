De la politique aux entreprises privées, le «pantouflage» a-t-il de beaux jours devant lui?

Annoncé ce jeudi, le départ de Brune Poirson pour le groupe hôtelier Accor fait jaser. L’ex-secrétaire d’État et députée n’est pourtant pas la première à renoncer à la vie politique pour une multinationale. Une pratique qui frôle parfois le conflit d’intérêts et que la loi encadre avec plus ou moins de facilité. Retour sur un phénomène récurrent.