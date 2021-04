L'enlèvement de Mia a été «conçu comme une opération militaire», selon le procureur

Mia, huit ans, avait été enlevée sans violences mardi par trois hommes alors qu'elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle aux Poulières, un village vosgien situé à une trentaine de kilomètres d'Épinal.

Les ravisseurs avaient présenté des papiers falsifiés à en-tête du ministère de la Justice, se faisant passer pour des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Au cours de leur garde à vue, ces hommes ont affirmé avoir agi à la demande de la mère de l'enfant qui voulait récupérer sa fille.

«Opération Lima»

Les auteurs présumés de l'enlèvement de la petite Mia ont conçu le rapt «comme une opération de type militaire» conduite «de manière déterminée», a déclaré le procureur de la République de Nancy François Pérain.

Les suspects, dont cinq sont en cours de présentation à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen, avaient baptisé leur action, «opération Lima», a-t-il précisé lors d'une conférence de presse à Nancy. Un sixième est en cours d'identification et reste activement recherché, a indiqué le magistrat.

«L'expédition» a été organisée avec une phase préparatoire, a détaillé le procureur. Pendant cette phase, l'un des protagonistes, surnommé «Bouga» sur les réseaux sociaux, avait «acheté des talkie-walkies et des téléphones portables».

«Un budget de 3.000 euros a été dégagé pour assurer les frais courants, l'essence, les péages... mais également pour qu'une partie de cet argent soit remis à la mère de l'enfant», a relaté M.Pérain.

Les suspects, «plutôt insérés socialement et qui ne sont pas connus de la justice», se sont «rencontrés via les réseaux sociaux et partagent une même communauté d'idées», a poursuivi le magistrat. «Ils sont contre l'État et mobilisés contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire».

Parmi les cinq ravisseurs présumés, âgés de 23 à 60 ans et appréhendés en fin de semaine à Paris et dans sa banlieue ainsi qu'en Meurthe-et-Moselle et dans le Doubs, un seul, surnommé «Jeannot» n'a pas été écroué mais placé sous contrôle judiciaire. Il a reconnu avoir conduit ses complices dans les Vosges mais n'a pas participé à l'enlèvement proprement dit, selon le procureur.

Retrouvée saine et sauve

Mia et sa mère, Lola Montemaggi, «viennent d'être découvertes dans un squat de la commune de Sainte-Croix» dans le canton de Vaud, en Suisse.

«Des investigations ont permis de déterminer que Lola Montemaggi avait passé une première nuit en Suisse dans un hôtel à Estavyer-le-Lac (canton de Fribourg) avant d'être hébergée par une femme à Neufchatel (et) d'être déposée à cet immeuble squatté à Sainte-Croix», a précisé le procureur de la République de Nancy.

«Ce sont près de 200 gendarmes qui sont intervenus à un titre ou un autre dans le cadre de cette enquête», souligne le magistrat. «Deux gendarmes ont été missionnés sur le territoire suisse pour assister leurs collègues helvétiques», précise-t-il, remerciant «les autorités suisses de cet investissement hors normes qui a permis la localisation de la fugitive et de sa fille dans un temps très court».

Quant à Lola Montemaggi, qui n'a pas opposé de «résistance» à son interpellation, elle a été placée en garde à vue par les autorités suisses.

Le procureur de Nancy a indiqué que Mia serait de nouveau remise à sa grand-mère, désignée en janvier «tiers de confiance» par la justice.

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s'est réjoui à son tour du succès de cette opération.