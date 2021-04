Le désir de promotion à tout prix a coûté à un ex-gendarme sa liberté, à Chartres

Un ex-gendarme eurélien a volontairement surévalué la proportion d’alcool dans l’organisme d'automobilistes pour pouvoir les sanctionner et finalement recevoir une promotion. Ce subterfuge a été révélé par ses collègues et l’affaire a été portée au tribunal qui a condamné l’ancien militaire à un an de prison ferme, relate L’Écho Républicain.