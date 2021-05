Où est la France dans la liste des pays européens avec la plus grande part de leur population vaccinée?

La France figure en moyenne au milieu du classement des pays européens qui ont vacciné la plus grande part de leur population. Une situation qui peut encore s'améliorer vu l’élargissement de la campagne de vaccination prévu dès la semaine prochaine.

Alors que la campagne de vaccination bat son plein, la France affiche de bons résultats concernant le nombre de personnes vaccinées.

Selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l’Hexagone est 12e avec 30,1% d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin. Les 11 pays mieux classés sont notamment la Belgique, les Pays-Bas la Finlande, l’Allemagne et l’Espagne. L’Italie et le Portugal arrivent derrière.

La proportion de sa population totalement vaccinée s’élève à 12,5%, soit le quatrième meilleur résultat de l'Union européenne.

Le site OurWorldInData montre une France un peu moins bien classée en Europe. Selon ses données au 7 mai, l’Hexagone occupe la 17e place avec 25,72% de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin. Le taux de personnes complètement vaccinées est de 11,39%, soit le 11e du classement.

Une situation peut encore évoluer puisque le rythme de vaccination en France atteint actuellement plus de 400.000 doses quotidiennes (en moyenne sur la semaine écoulée), soit 640 pour 100.000 habitants, indique Le Parisien. Ce chiffre place le pays devant les États-Unis dont ce nombre a chuté sous les 600, selon OurWorldInData.

Les 20 millions de vaccinés bientôt atteint?

L'objectif du gouvernement d'atteindre 20 millions de personnes ayant reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19 mi-mai semble ainsi réalisable, avance le patron de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau. Il prédit dans le Journal du dimanche qu’il devrait être atteint le 17 mai.

En outre, l’élargissement de la campagne de vaccination prévu dès la semaine prochaine doit y contribuer: à partir du lundi 10 mai à tous les plus de 50 ans, sans condition de santé, et à tous les adultes sans condition d'âge à partir de mercredi en cas de rendez-vous disponibles la veille pour le lendemain.

Selon les chiffres du ministère de la Santé au 8 mai, 17.650.812 premières injections et 7.711.885 secondes injections ont été réalisées depuis le début de la campagne de vaccination en France.

Quant à l'accélération de la vaccination en juin, M.Niox-Chateau estime qu’«on y arrivera, si on a les doses», évoquant «[ses] modèles de prévisions [qui] montent à 800.000 doses journalières fin juin, avec 50% de la population vaccinée à une dose».