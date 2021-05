La vaccination sera-t-elle ouverte à tous les adultes avant le 15 juin?

Lors de sa prise de parole du 30 avril, Emmanuel Macron avait précisé la suite de la campagne de vaccination et, notamment, la possibilité réservée à tous les adultes de se faire vacciner à partir du 15 juin. Selon le Journal du dimanche (JDD), le gouvernement pourrait cependant avancer cette date initiale, l'option est «sur la table».

«En fonction de l'avancée de la vaccination sur le public déjà éligible, on ne s'interdit pas d'envisager une ouverture aux plus de 18 ans avant le 15 juin», indique le JDD, se référant au ministère de la Santé.

L’avancement de la campagne de vaccination en France

Depuis le 10 mai, la vaccination est ouverte en France aux personnes de plus de 50 ans, alors que les Français souffrant de comorbidités et en particulier d’obésité peuvent, eux, prendre un rendez-vous pour se faire vacciner dès le 1er mai. Qui plus est, depuis le 12 mai, elle l’est également pour les plus de 18 ans en fonction des doses disponibles.

Lors de sa visite au vaccinodrome de la porte de Versailles à Paris, début mai, le chef de l’État a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de «limite d’âge», la finalité étant «de continuer, à marche forcée, d’avancer, d’utiliser toutes les doses qui sont disponibles dans nos centres, et de continuer à porter l’effort».

Emmanuel Macron a annoncé ce samedi que le pays avait atteint l’objectif des 20 millions de primo-vaccinations au 15 mai, en conformité avec le calendrier fixé par le gouvernement en mars. Le prochain objectif est de 30 millions de personnes ayant reçu une dose à la mi-juin.