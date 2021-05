Macron appelle les Français à vivre «le moment présent» avec la réouverture des terrasses

À l’occasion d’une nouvelle étape du déconfinement marquée par la réouverture des terrasses des bars et des restaurants, Emmanuel Macron et Jean Castex se sont rendus ce mercredi 19 mai dans un café proche de l'Élysée depuis lequel le Président a encouragé les Français à vivre «le moment présent».

«Hier, [les terrasses, ndlr] n'étaient pas ouvertes, elles le sont aujourd'hui. Si on arrive à bien s'organiser collectivement, à continuer de vacciner, à tenir une discipline collective [...] il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à avancer», a-t-il déclaré à des journalistes.

Par ailleurs, le Président a souligné l'importance de «rester prudent» pour «réussir collectivement à continuer à maîtriser l'épidémie [et] continuer la vaccination». «On n'est pas encore sorti, ce sont des étapes progressives de réouverture», a-t-il précisé.

«Les chiffres sont bien orientés, nous avons fait des choix, c’est ça gouverner, c’est faire des choix, ce n'est pas un pari», a indiqué le Président.

Nous y sommes !

Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

Fermés depuis plus de six mois et demi, les cafés et les restaurants peuvent servir leurs clients à partir de ce mercredi, mais uniquement en terrasse, avec une jauge de 50% et un maximum de six personnes par table.