«Des signaux d'alerte se font jour dans certains territoires», indique Gabriel Attal face au Covid-19

Tout en précisant que le niveau de circulation du virus reste «modéré», le porte-parole du gouvernement a rappelé que la dynamique de progression, comme dans les Pyrénées-Atlantiques, constitue «un signal d'alerte» qui doit «amener chacune et chacun à la plus grande vigilance».

Se prononçant ce 2 juin à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a appelé à ne «pas baisser la garde» face à l'évolution de la circulation du virus en France.

«Si le niveau global de la circulation du virus est aujourd’hui comparable du début de l’automne dernier, des signaux d'alerte se font jour dans certains territoires», a affirmé le porte-parole du gouvernement.

Covid: Selon Gabriel Attal (@GabrielAttal), "des signaux d'alerte se font jour dans certains territoires" pic.twitter.com/G80TVD8uhY — BFMTV (@BFMTV) June 2, 2021

Ainsi, Gabriel Attal a évoqué des «hausses parfois sensibles» de circulation dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

«Cette évolution défavorable est particulièrement marquée dans les Pyrénées-Atlantiques, où l'incidence a progressé de près de 80% sur une semaine. Elle l'est aussi, dans une moindre mesure en Charente-Maritime, dans le Lot-et-Garonne, en Charente, dans les Landes et en Gironde», a-t-il indiqué.

Prévisions des autorités

Emmanuel Macron a mis en garde le 20 mai contre les risques de contamination qui persistent. Il a appelé à «rester prudents» tout en annonçant que le port du masque resterait en vigueur dans l’Hexagone au moins «jusqu’à la fin du mois de juin».

Dans Le Journal du Dimanche (JDD) du 16 mai, Jérôme Salomon n’a pas exclu une quatrième vague, tout en appelant à rester «attentifs à l'émergence possible de mutations à l'étranger et aux flux de voyageurs issus de pays en liste rouge». Selon lui, pour la prévenir, il faudrait atteindre l'immunité collective, laquelle ne sera possible que grâce à la vaccination qui porte déjà ses fruits.