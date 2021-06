Seuls 36% des Français disent vouloir aller voter dimanche, selon un sondage

Seulement 36% des Français disent avoir l'intention d'aller voter dimanche pour le second tour des élections régionales, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche rendu public jeudi.

A la question «vous personnellement, avez-vous l'intention d'aller voter au second tour des élections régionales, le 27 juin prochain, ici dans votre région ?», 36% des personnes interrogées répondent oui, et 64% non.

Au premier tour, 33,3% des Français seulement ont voté, et 58,5% au second tour des dernières élections régionales en 2015.

Parmi les sympathisants de gauche, 38% disent avoir l'intention d'aller voter (50% pour les sympathisants du PS, 40% pour ceux de EELV, 23% pour ceux de LFI).

Par ailleurs 39% des proches de la majorité présidentielle ont l'intention d'aller voter, tout comme 59% des sympathisants des Républicains et 43% de ceux du Rassemblement national.

Enquête menée par questionnaire auto-administré en ligne du 22 au 23 juin 2021, auprès d'un échantillon de 912 personnes inscrites sur les listes électorales issues d'un échantillon de 1.012 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1.