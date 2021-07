Ces villes réimposent le port du masque en extérieur

Depuis le 17 juin, le port du masque reste obligatoire en extérieur dans les situations où les règles de distanciation ne peuvent s’appliquer. Il s’agit notamment des files d’attente, des marchés, des transports en commun, de la participation aux manifestations ou spectacles organisés sur la voie publique. Cependant, face à la propagation du variant Delta, plusieurs communes françaises ont décidé d'instaurer de nouveau le port du masque obligatoire dans les rues.

Les villes concernées

Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a décidé de maintenir le port du masque obligatoire dans certaines zones jusqu’au 26 juillet inclus.

C’est notamment le cas à Saint-Malo, où cet accessoire de protection doit être porté dans les ruelles intra-muros et sur les remparts de la ville entre 11h et 21h.

Certaines villes du département de la Manche sont aussi concernées. Le masque est obligatoire dans les rues piétonnes de Cherbourg-en-Cotentin, Granville et Saint-Lô le samedi entre 10h et 19h. Au Mont-Saint-Michel, il doit être porté tous les jours de 10 à 19h, selon l’arrêté préfectoral.

Dans le Nord, à Lille, la maire Martine Aubry a indiqué que le port du masque restera en vigueur le samedi dans les rues piétonnes du centre-ville.

Au Touquet, dans le Pas-de-Calais, il est également obligatoire jusqu’au 31 août dans certaines rues.

Un arrêté de la préfecture de la Somme indique qu’Amiens est concernée par l’obligation du port du masque en centre-ville le samedi entre 10h et 19h.

Idem à Bordeaux dans les rues Sainte-Catherine et de la Porte-Dijeaux tous les jours, de 12h à 19h.

À Toulouse, le port du masque demeure obligatoire dans son hypercentre de 10h à minuit, tous les samedis.

Dans l’Hérault, notamment à Montpellier, Béziers, Saint-Guilhem-le-Désert, Agde, Palavas-les-Flots, la Grande-Motte, il l’est dans les rues bondées et zones piétonnes très fréquentées.

Du côté des Landes, Dax et Mont-de-Marsan enregistrent le retour de cette mesure dans certaines rues fréquentées le week-end.

Paris

La préfecture de police de Paris a rappelé que le port du masque reste obligatoire pour les 11 ans et plus dans l'espace public en plein air uniquement dans les lieux et circonstances notées ci-dessous.

Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire sauf dans certaines circonstances. Le préfet de Police précise les conditions d'allégement de l'obligation de port du masque en extérieur à Paris.

Plus d'infos ⬇️ pic.twitter.com/Kgcuh4h1Lp — Préfecture de Police (@prefpolice) June 17, 2021

Retour du masque à Nice?

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé le 9 juillet au micro d’Europe 1 sa volonté d’imposer cette mesure, au moins dans les secteurs qui le nécessitent.