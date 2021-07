Les contaminations journalières en France en légère baisse mais toujours au-dessus des 4.000

Une légère baisse a été enregistrée ce dimanche 11 juillet en France en ce qui concerne les cas de contamination par le coronavirus au cours des dernières 24 heures. Leur total s’établit à 4.256, contre 4.696 la veille, précise Santé publique France.

Au total, 7.183 personnes étaient hospitalisées, soit le même nombre que la veille, avec cependant 23 admissions au cours des dernières 24 heures.

Les soins critiques accueillaient 947 patients atteints de Covid-19, dont quatre nouveaux depuis samedi.

Quatre personnes sont décédées des suites du Covid-19 ce jour.

Faut-il s’attendre à une quatrième vague?

Alors que la situation sanitaire se dégrade dans l’Hexagone à cause de la progression du variant Delta du Covid-19 et qu’Olivier Véran a prévenu le 9 juillet sur France Inter que la souche «entraîn[ait] à nouveau une augmentation des contaminations en France [et] sera[it] bientôt majoritaire dans notre pays, probablement dès ce week-end», Emmanuel Macron doit s'adresser le 12 juillet aux Français. Il parlera de la situation sanitaire et des décisions prises dans la matinée lors d'un conseil de Défense exceptionnel. Aucun détail sur le contenu de cette intervention n’a été divulgué par l’Élysée.