«Ils ne me feront pas taire»: menacée de mort, une députée pro-vaccin porte plainte

«Vous nous injecterez jamais le vaccin», déclare l'auteur d'un message menaçant Patricia Mirallès, députée LREM de l'Hérault. L'individu réagit ainsi aux annonces de l'exécutif sur la vaccination et le pass sanitaire, et aux prises de position pro-vaccination de l'élue.

Mme Mirallès a annoncé porter plainte ce jeudi 15 juillet en réponse à cet individu se disant «armé». L’enquête devrait déterminer s'il s'agit d'un ou plusieurs auteurs de ce message anonyme.

Aujourd’hui 14h25, je reçois une menace de mort (par arme à feu) très inquiétante, en ce jour de #FeteNationale.



Un message d’une grande violence mais qui ne m’intimide pas. Je déposerai plainte dès demain. pic.twitter.com/E2ZESr9ics — Patricia MIRALLÈS #Vaccinée💉 (@MIRALLESMP) July 14, 2021

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a indiqué par la suite porter plainte suite aux menaces de mort proférées à l'encontre de certains députés soutenant les annonces présidentielles, sans donner de noms.

Interrogée par France 3, cette députée, qui est à l'origine d'une proposition de loi misant sur la reconnaissance et la prise en charge des cas de coronavirus longs, s'est souvenue de son expérience de maladie.

«Si on ne peut plus s'exprimer et dire ce qu'on pense, ça prend des proportions qui sont graves. Moi, j'ai failli mourir, j'ai un Covid long: oui, j'ai fait des posts pour inciter les gens à se faire vacciner. J'ai une responsabilité, ils ne me feront pas taire!», a-t-elle fustigé.

Vaccinée elle-même en avril dernier, l'élue a constaté la disparition de certains symptômes persistants post-Covid. Selon la Haute Autorité de santé (HAS), même les personnes ayant vécu une forme peu sévère du Covid-19 peuvent souffrir des «symptômes prolongés».

Parmi ces symptômes figurent la fatigue persistante, les troubles de la concentration et de mémoire, du sommeil, les vertiges, l'irritabilité, l'anxiété, les troubles de l’odorat, du goût, les douleurs musculaires et les frissons, précise la HAS.

Remboursement des tests

Pour Patricia Mirallès, «les antivaccins n'ont pas d'argument». «Il y avait hier [14 juillet, ndlr] 20.000 manifestants en France contre trois milliards de personnes vaccinées dans le monde», a-t-elle rappelé, citant l'exemple des Tunisiens qui «pleurent de ne pas avoir de vaccin, ils ne savent plus comment faire».

La question qu'elle se pose, tout en reconnaissant la liberté du choix de chacun, concerne le fait de savoir si l’État «doit continuer à rembourser un test tous les sept jours à des personnes qui veulent garder leur liberté? Un test PCR chaque semaine, c'est 60 euros qu'on prend sur le budget de la santé», pointe-t-elle.

Vaccination des soignants

La députée dit ne pas comprendre la réticence du personnel médical: «Il y a aujourd'hui un risque accru de contamination. Dans trois semaines, on peut avoir à nouveau un taux important de personnes en réanimation et ce sont toujours les mêmes qui vont subir. À l'hôpital, on n'y va pas pour attraper le Covid, c'est la responsabilité des personnels».

Sur Twitter, plusieurs soutiens se sont affichés suite au post de l'élue menacée de mort, parmi eux François de Rugy, l'ancien maire de Montpellier Pierre André, le député de l'Hérault Jean-François Eliaou et l'homme politique Jean-Louis Gagnaire.

Cette violence et ces menaces, qui visent particulièrement particulièrement les députés depuis 4 ans, sont intolérables. Tout mon soutien chère Patricia @MIRALLESMP — François de Rugy (@FdeRugy) July 15, 2021

Tout mon soutien @MIRALLESMP, la Liberté, ce ne sont pas les intimidations et les menaces. Quand les populistes prennent en otage le symbole de la « Résistance » au service de la violence, c’est la République tout entière qui est attaquée ! @bleuherault https://t.co/XrivERyOvv — Pierre André (@Pierre_Andre34) July 14, 2021

Tout mon soutien à @MIRALLESMP, victime de menace de mort.



C’est un acte inadmissible qui n’a pas sa place dans notre République. https://t.co/5KZq8yM3le — Jean-François Eliaou (@JFEliaou) July 15, 2021

#Covid. Menacée de mort, la députée pro-vaccin de l'Hérault ⁦@MIRALLESMP⁩ porte plainte "On ne me fera pas taire"



La différence entre pro-vaccins et #antivax ... les premiers sont menacés de mort par certains #antivax et pas l’inverse !

https://t.co/jQKXSyrhLN — Jean Louis Gagnaire (@JLGagnaire) July 15, 2021

«Il y a des gens qui temporisent mais qui, à la fin, ont une prise de conscience», a résumé Patricia Mrallès, tandis qu'une telle tendance est déjà observée, selon Emmanuel Macron.

«Il y a une prise de conscience pour nos concitoyens qui hésitaient» à se faire immuniser, a salué le chef d’État à l'arrivée de la 18e étape du Tour de France.

M.Macron a visité ce 15 juillet le vaccibus des sapeurs-pompiers, qui accompagne le Tour de France. Depuis le début de l'événement, 760 actes de vaccination y ont été effectués.