Violences et pillages en Martinique après un rassemblement des anti-vaccins qui dégénère - images

En Martinique, la ville de Fort-de-France a connu dimanche soir des violences et des pillages, après un rassemblement organisé samedi par des anti-vaccins qui avait déjà dégénéré, a-t-on appris de sources policières.

Violents affrontements à Fort-de-France entre les forces de l'ordre et des manifestants contre les mesures sanitaires https://t.co/7ZVkZTIzoL pic.twitter.com/CG4dm3O9s2 — RCI Martinique (@RCI_MQ) July 18, 2021

​Le préfet de région Stanislas Cazelles a condamné ces violences en indiquant que «des enquêtes seront diligentées pour arrêter les présumés casseurs et sanctionner ces comportements inadmissibles».

➡️Martinique : Seconde nuit d’affrontements en entre bandes et forces de l’ordre.



➡️Une maison s'est embrasée aux Terres-Sainville (Fort-de-France) où plusieurs voitures ont été brulées.



💻📱➡️https://t.co/2Hx1zv9vzy pic.twitter.com/g8qrgnfVxx — La1ere.fr (@la1ere) July 19, 2021

​Dans cette île, où s'applique de nouveau un couvre-feu à 21H00 en raison de l'aggravation de la situation sanitaire, des affrontements ont opposé dimanche soir les forces de l'ordre et des groupes de jeunes sur la voie principale des Terresainvilles, quartier populaire de Fort-de-France.

Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, ce samedi soir devant la préfecture à Fort-de-France.



Plusieurs personnes s'y trouvaient suite à l'appel à la mobilisation lancé sur les réseaux sociaux contre les mesures sanitaires. pic.twitter.com/TjuR2fXSZK — ZayActu.org (@ZayActu) July 18, 2021

​Une maison en bois et trois véhicules ont été ravagés par le feu, sans faire de victimes.

Des pillages ont également eu lieu dans des enseignes de matériel informatique et dans un magasin de motos, dans des zones commerciales aux alentours de la ville.

Les autorités appellent à l'apaisement

Les forces de l'ordre avaient arrêté sept personnes samedi soir lors de la précédente manifestation au centre de Fort-de-France.

Serge Letchimy, le nouveau président du conseil exécutif de l'Assemblée de Martinique, a appelé «à l'apaisement et au dialogue», rappelant dans un communiqué que «la question de la vaccination est un enjeu collectif et individuel dans ce contexte de grave crise sanitaire que nous traversons. Les prises de positions pour des raisons personnelles et éthiques sont légitimes. Elles doivent être entendues et respectées dans leur diversité».