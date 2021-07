Des anti-pass sanitaire s'introduisent dans la mairie de Poitiers pour déchirer un portrait de Macron - images

Je condamne fermement les dégradations de l’Hôtel de Ville de #Poitiers et l'agression d'un agent municipal en marge des manifestations ce jour.

La liberté d’expression doit s’exercer dans le respect de l’Etat de droit et des personnes, et ne saurait justifier aucune violence. pic.twitter.com/i3aIZ6qXFx