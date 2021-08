Le célèbre chef étoilé Philippe Etchebest se déguise en gendarme pour ironiser sur le pass sanitaire – vidéo

Le pass sanitaire devrait entrer en vigueur le 9 août dans les restaurants. Si certains restaurateurs s'interrogent sur la mise en place des contrôles, d'autres l'ont déjà adopté. Le chef étoilé du Quatrième Mur à Bordeaux a tourné un clip afin de rappeler aux clients que le document sera vérifié, et il ne manque pas d’humour…

Le projet de loi sur l’extension du pass sanitaire dans les restaurants en France passera le 5 août sous le regard des Sages. Si le Conseil constitutionnel donne son feu vert, la mesure entrera en vigueur dès lundi 9 août. À quelques jours de l'application éventuelle de cette mesure, le chef étoilé Philippe Etchebest a posté sur Instagram une vidéo dans laquelle il s'amuse à contrôler le document devant son restaurant Le Quatrième Mur à Bordeaux.

Habillé façon Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez, le célèbre chef a été filmé en train de contrôler le pass sanitaire des clients à la manière d’un gendarme effectuant la circulation.

«Pour la santé de tous, nous appliquons les mesures sanitaires en vigueur. Prenez soin de vous», indique la légende de la vidéo.

La méthode gouvernementale contestée

Avant la publication de la vidéo, l’établissement de M.Etchebest avait dû fermer ses portes en raison de suspicions de cas de Covid-19 dans ses rangs. Il est de nouveau ouvert au public depuis le 31 juillet.

Sans dénoncer le nouveau protocole qui peut être imposé par le gouvernement, il conteste plutôt la forme.

«Vous vous rendez compte, un client un peu récalcitrant qui refuse de se faire sortir de l'établissement parce qu'il n'a pas le pass sanitaire, ça va finir en bagarre de saloon. On voit bien la réaction des gens parfois, ça peut être violent», avait-il déclaré sur RMC le 16 juillet.

Et d’ajouter: «On va devoir faire le travail de contrôle, dont on n'a pas la capacité. On ne peut pas remplacer la police».

Certains restaurateurs s’y refusent

Alors que la décision du Conseil constitutionnel n'a encore pas été rendue, certains restaurants ont déjà testé le pass sanitaire dans leurs établissements. Pour le vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), les premiers contrôles effectués se sont passés en général «correctement», comme il a pu l’assurer à BFM TV.

Cependant, certains établissements ferment leurs portes pour marquer leur opposition au pass sanitaire.

Ainsi, le restaurant Le 27 situé à Éguzon, à titre d’exemple, est fermé depuis le 1er août et présente une affiche: «Notre métier n'est ni de contrôler ni d'interdire».

«La santé des gens ne nous regarde pas. Ceux qui veulent se faire vacciner, ceux qui ne veulent pas, on n'a pas à intervenir. Ça n'est pas une question d'être pour ou contre la vaccination. Mais il faut retrouver notre liberté», a expliqué à France Bleu la gérante.