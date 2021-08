Un policier grièvement blessé lors d’une course-poursuite à Paris

Un policier s’est grièvement blessé lors d’une course-poursuite à pied, relate Actu.fr.

Des agents en opération de contrôle ont fait signe de s’arrêter au conducteur d’un véhicule de dépannage dans le 17e arrondissement de Paris. Celui-ci a obtempéré.

Mais l’instant d’après, «il a abandonné son véhicule en prenant la fuite à pied», a indiqué une source policière à Actu Paris.

Les policiers ont pris en chasse l’individu qui est descendu dans le métro. C’est à ce moment-là que l’un des poursuivants a «chuté lourdement» dans les escaliers, se blessant grièvement à la tête. Le policier a été pris en charge «en urgence absolue», ont précisé des pompiers au média.

Son pronostic vital est toujours engagé. Il a été opéré et placé dans le coma, selon Actu17.

Le suspect a été interpellé à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

D’autres cas

Il n’est pas rare que les policiers se blessent alors qu’ils remplissent leurs fonctions. Ainsi, lorsque, le 25 mai dernier, un homme s’est présenté au commissariat de Villejuif sans masque, deux policiers lui ont demandé d’en mettre un et lui ont fait une palpation de sécurité. L’homme a saisi l’un d’eux par le col et le second policier, voulant l’interpeller, a chuté et s’est ouvert l’avant-bras.

Ce matin, une personne démunie de masque de protection s'est présentée devant l'entrée du commissariat de Villejuif. L'individu s'est rebellé lors de la palpation de sécurité et a été placé en garde à vue.

➡️Dans l'opération, un policier a été légèrement blessé en tombant au sol. pic.twitter.com/2nMT8FY2be — Préfecture de Police (@prefpolice) May 25, 2021​

À la mi-juin, un policier a été blessé à Limoges par un jeune de 16 ans qui, à l’issue d’une course-poursuite en voiture, a fini par s'enfuir à pied, mais a blessé au passage un policier en ouvrant violemment la portière du conducteur, avait relaté France Bleu.

En novembre 2020, un policier de la BST (Brigades spécialisées de terrain) a été blessé alors qu’il poursuivait un fuyard à Roubaix, dans les Hauts-de-France. Il a chuté alors qu’il traversait une surface vitrée.

👮‍♀️ - Un policier de la BST a été blessé ce vendredi. En poursuivant un fuyard quartier Cul-de-Four à Roubaix, il a traversé une surface vitrée et a été victime d’une lourde chute. Il a été transporté à l’hôpital pour y subir des examens de contrôle. pic.twitter.com/Jw26unSMxU — INFO Roubaix (@inforbx) November 20, 2020​

Un agent du commissariat de Bourgoin-Jallieu, en région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est légèrement blessé à l’épaule en mars 2019 en intervenant auprès d’un adolescent suicidaire. Il a réussi à empêcher le jeune de se jeter dans le vide, avait fait savoir Le Dauphiné libéré.