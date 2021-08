Paris envoie deux avions militaires aux Émirats pour des évacuations

Un premier avion décollera dimanche dans la nuit pour la base aérienne d’Al Dhafra, à 30 kilomètres au sud d'Abou Dhabi, et un second lundi matin, a précisé le ministère dans un communiqué, avec une première rotation entre Kaboul et les Émirats arabes unis dès lundi.

Plus tôt dans la journée, la diplomatie française a annoncé la relocalisation de son ambassade dans l’aéroport de Kaboul face à l’avancée des talibans*.

L'Allemagne a annoncé de son côté envoyer un avion militaire à Kaboul pour les évacuations.

L'Otan a déclaré dimanche maintenir sa représentation diplomatique à Kaboul et contribuer à garder l'aéroport de la capitale afghane opérationnel «pour faciliter et coordonner les évacuations», alors que des combattants talibans* sont entrés dans la ville.

Les talibans* sont entrés dans Kaboul dimanche et ont déclaré qu'ils comptaient prendre le pouvoir en quelques jours, excluant tout gouvernement de transition. Un responsable de l'Otan a déclaré à Reuters que l'Alliance maintiendrait sa présence diplomatique à Kaboul.

*Organisation terroriste interdite en Russie