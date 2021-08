L'incendie dans le Var n'est toujours pas fixé

Plus de 1.100 pompiers luttaient toujours contre les flammes mercredi matin dans le Var, l'incendie sévissant depuis lundi dans l'arrière-pays tropézien n'étant pas encore maîtrisé, selon les autorités locales.

"Le feu n'est toujours pas fixé à cette heure", a prévenu la préfecture du Var dans son point de situation établi à 06h30 (04h30 GMT) mercredi, alors que les avions et hélicoptères bombardiers d'eau et de produit retardant devaient reprendre leurs rotations au lever du jour.

Depuis son déclenchement lundi en fin d'après-midi dans le massif des Maures, près d'une aire d'autoroute de la commune de Gonfaron, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Saint-Tropez, l'incendie a parcouru plus de 7.000 hectares.

Plus de 7.000 personnes ont passé la nuit dans les 15 centres d'accueil mis en place dans les communes voisines et des interventions ont été lancées pour rétablir les réseaux de téléphonie et d'électricité.