La cote de confiance d'Emmanuel Macron en hausse de 3 points

Le Président compte 41% de personnes qui lui font confiance, soit plus que ses prédécesseurs François Hollande (16%) et Nicolas Sarkozy (33%) au même moment de leurs mandats respectifs.

La cote de confiance d'Emmanuel Macron a augmenté de trois points en août par rapport à juillet, tandis que celle du Premier ministre est restée stable, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche.

Ce sont les Français de 25 à 34 ans qui ont affiché la plus forte augmentation en août (+9 points). Par contre, les jeunes de 18 à 24 ans lui ont retiré leur confiance par rapport au mois précédent (-10 points).

La popularité de Jean Castex reste elle stable par rapport au mois précédent, à 40%.

Enquête réalisée en ligne les 19 et 20 mars auprès de 992 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.