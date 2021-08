Arrivée à Paris de plus de 300 Afghans évacués de Kaboul

Plus de 300 Afghans évacués de Kaboul sont arrivés mercredi matin à Paris dans deux vols militaires en provenance d'Abou Dhabi, rapportent les médias locaux citant le porte-parole de l'état-major des Armées.

Un Airbus A330 s'est posé vers 03H00 à l'aéroport de Roissy avec "plus de 240 personnes à bord, pour l'essentiel des Afghans, ainsi que 22 Français et un Britannique", a indiqué le porte-parole.

Un A400M a ensuite atterri à 08H40 avec "une centaine de personnes, là aussi une écrasante majorité d'Afghans, et cinq Français", a-t-il précisé, ajoutant que deux autres vols sont prévus mercredi soir et jeudi matin très tôt.

Il s'agit des 10e et 11e vols de ce type depuis la mise en place du pont aérien français entre Kaboul et Paris, via la base d'Al-Dhafra aux Emirats arabes unis.

Depuis la chute de Kaboul entre les mains des talibans, la France a pu évacuer 2.500 personnes d'Afghanistan.

Le pays a mis en place un "triple filet de sécurité" pour s'assurer que les Afghans évacués ne présentent pas de risques sécuritaires, avec des vérifications "à Kaboul, à Abou Dhabi et à leur arrivée en France", a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

La France continuera ses opérations d'évacuation aussi longtemps que possible mais "les Américains ont confirmé leur décision de se retirer au 31 août de la zone et donc de l'aéroport" et "les alliés vont devoir cesser les opérations d'évacuation", a-t-il dit.

Récemment, un haut diplomate français avait prévenu que si la date du 31 était maintenue, le pont aérien mis en place par Paris cesserait dès jeudi soir.