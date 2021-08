Benjamin Griveaux présentera une émission sur la chaîne économique B Smart

La rentrée des médias réserve parfois des surprises. Benjamin Griveaux, qui a abandonné son mandat de député le 12 mai, a annoncé dans une interview au Journal du Dimanche qu’il avait été recruté par la chaîne économique B Smart afin d’animer une émission mensuelle.

Cette chaîne d’information économique a été fondée il y a un an par Stéphane Soumier et Pierre Fraidenraich, ex-présentateurs de BFM Business. Elle est disponible pour le moment sur la box Bouygues (canal 245), sur la box Orange (canal 230) et chez Free (canal 349).

INFO JDD. Benjamin Griveaux devient animateur sur la chaîne économique BSmart et se confie https://t.co/FYDoXbjT9N pic.twitter.com/dLyJYTAbF9 — Le JDD (@leJDD) August 28, 2021​

Que devient-il?

Benjamin Griveaux, éclaboussé par un scandale au printemps 2020 de divulgation de vidéos intimes, a assuré au JDD aller bien et avoir tourné la page. Il affirme que sa famille, qu’il avait souhaité mettre à l’abri, avait été préservée et que cela était le plus important pour lui. Suite à sa démission au printemps dernier, il a réalisé un projet longuement mûri: la création d’une société de conseil auprès de dirigeants d’entreprises et de start-ups.

Concernant sa nouvelle fonction de présentateur, il assure qu’elle est pleinement en phase avec sa nouvelle activité. Il ajoute auprès du JDD que sa fonction ne sera pas journalistique puisqu’il recevra des patrons de petites et grandes entreprises et analysera leurs stratégies.

«Cette émission est pleinement en ligne avec mon activité de conseil auprès de dirigeants d’entreprises. Ma conviction est que le monde de l’entreprise participe activement aux transformations de la société française. C’est ça que je veux mettre en valeur: ne pas être dans l’immédiateté de l’actualité et prendre le temps de dézoomer le monde qui nous entoure.»

M.Griveaux a indiqué au JDD qu’il avait reçu des propositions de la part de chaînes d’information mais à chaque fois dans le champ politique, et qu’il avait donc décliné. Il indique avoir hésité avant d’accepter l’offre de B Smart car passer de l’autre côté du miroir est un défi.

Des réactions hilares

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été quasi immédiates. Les Français n’ont toujours pas oublié le scandale dans lequel l’ancien porte-parole du gouvernement avait été impliqué. Beaucoup ne peuvent s’empêcher de faire des associations à connotation pornographique. En effet, certains internautes s’interrogent déjà si des films pour adultes seront diffusés sur cette chaîne. D’autres ne peuvent s’empêcher de faire la comparaison avec Dominique Strauss-Kahn.

Il faut dire que le malheureux avait déjà de manière totalement fortuite fait sourire le pays en Juin 2020 lors de son retour à l’hémicycle en étant chargé de la BITD ( Base Industrielle et Technologique de Défense) devenue face à la gêne occasionnée la BISD (Base Industrielle de Souveraineté de la Défense). Cette mission parlementaire avait pour but d’évaluer la place des industries des entreprises de la Défense sur le plan de relance post-covid.

😂😂 Benjamin Griveaux prend la BITD en main.

pic.twitter.com/AoY18jwruC — trojan_horse ن 🐸 ✞  (@Trojan_horse666) June 13, 2020

​Une chose est certaine: si B Smart était totalement inconnue jusqu’ici, elle vient de s’assurer grâce à Benjamin Griveaux une publicité qui la met sous les projecteurs.