Marine Le Pen apparaît en photo devant une bibliothèque avec un livre sur Hitler

La présidente du Rassemblement national a été immortalisée à la batterie, tout sourire, posant dans une bibliothèque. Le cliché a été utilisé pour illustrer l’article du magazine Le Point «Marine Le Pen veut tous les battre», paru le 26 août. Or, des internautes ont remarqué derrière elle un livre avec un portrait d’Hitler sur le dos.

Y'a personne dans son équipe de com' qui a eu la présence d'esprit de lui dire de retirer le bouquin avec la grosse tête du moustachu ? https://t.co/HTtJEJx73n pic.twitter.com/0KD1gO87Ag — Mr. Propagande (@MrPropagande) August 26, 2021

​En effet, en zoomant on distingue le visage du dictateur. Un internaute affirme notamment qu’il s’agit du livre «Le IIIe Reich» de William L. Shirer.

Le même compte a repéré derrière Mme Le Pen un volume du journal de Joseph Goebbels, l’un des principaux dirigeants du IIIe Reich.

C'est moi ou c'est écrit Goebbels ? pic.twitter.com/Rb3XhNEmJd — Sources Ouvertes (@__osint__) August 26, 2021

​La maison a été retrouvée

La photo polémique a été prise «chez un ami avocat» de Marine Le Pen, dans une maison située près de La Trinité-sur-Mer (Morbihan), a fait savoir à Libération l’entourage de la candidate à la présidentielle de 2022. Et d’expliquer: «Il a eu besoin de cet ouvrage pour un procès, […] c’est un ouvrage historique tout comme Le Petit livre rouge».

Les journalistes de Libération ont réussi à retrouver cet avocat, proche du RN, qui a confirmé que la photo avait bien été prise dans sa maison: «J’ai une bibliothèque d’historien, de passionné d’Histoire». Sur un cliché plus large qu’il a envoyé aux journalistes, il y aurait aussi des biographies de Churchill et de Gaulle. L’homme ajoute que ces ouvrages l’aident également à étudier l’histoire de sa famille, son grand-père ayant été «liquidé par la Gestapo et toute une branche de son arbre généalogique ayant «terminé à Sobibor», poursuivent les investigateurs.