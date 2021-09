Un nouveau groupe de ressortissants français évacué d’Afghanistan

Une nouvelle opération d’évacuation concernant 49 ressortissants français et leurs ayants droit a eu lieu entre Kaboul et Doha, a annoncé lundi le gouvernement français.

Dans un communiqué, l’exécutif français qualifie de "déterminante" l’aide fournie par les autorités du Qatar dans la mise en place de cette évacuation.

A la suite de ce transit par Doha, un vol affrété par le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères transportant ces ressortissants et leurs ayants droit évacués est arrivé à l’aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle, près de Paris, ce lundi en début d’après-midi, précise le communiqué.

Depuis le début des opérations lancées le 17 août, plus d’une centaine de Français et plus de 2.600 Afghans ont rejoint le sol français, explique-t-on.

Dès leur arrivée en France, un accompagnement médico-psychologique et matériel est immédiatement proposé aux évacués par les services de l’État et les associations agréées, note le communiqué.

“L’ensemble des services de l’État reste pleinement mobilisé pour assurer dès que possible de nouvelles évacuations de nos compatriotes qui restent sur place, ainsi que des Afghanes et Afghans particulièrement menacés à raison de leurs engagements”, souligne le gouvernement français.