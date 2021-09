Une statue d’esclave recouverte de plâtre à Bordeaux, la mairie dénonce le racisme puis rétropédale – photos

Un étudiant aux beaux-arts a recouvert de plâtre la statue de Modeste Testas, esclave haïtienne, à Bordeaux. Jugeant cet acte raciste, la mairie a déposé une plainte qu’elle a retirée après avoir appris qu’il s’agissait d’un moulage et non d’un acte raciste. L’association Mémoires et Partage maintient la sienne, dénonçant un «délit».